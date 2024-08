Influencer é preso por suspeita de desvio de doações e constrangimento

O influenciador digital Igor Viana, de 24 anos, foi preso na sexta-feira, 2, por suspeita de cometer crimes envolvendo a filha de 2 anos que tem paralisia cerebral. Ainda de acordo com a Polícia Civil de Goiás, a prisão ocorreu por indícios de que aplicava golpes e de que estaria atrapalhando o andamento das investigações. A defesa de Viana não foi localizada.

Conforme a polícia, Igor vinha sendo investigado pelos crimes de estelionato, desvio de proventos de pessoa deficiente, discriminação de pessoa com deficiência, constrangimento de criança e maus-tratos contra a própria filha.

A mãe da criança, Ana Vitória Alves dos Santos, de 20 anos, também é investigada pelo desvio e pode ser enquadrada por omissão, caso fique provado que, ciente dos maus-tratos supostamente praticados pelo marido, ela não agiu para impedi-los de serem cometidos.

“Diante de novos elementos que cristalizaram a prática do crime de estelionato, e ainda de indícios de que os investigados estariam atrapalhando as investigações, foi representado pela Polícia Civil pela prisão preventiva dos genitores da criança”, disse a polícia.

O influencer foi preso em Goiânia, quando estava em um apartamento alugado na companhia da mãe da criança. Na ocasião, a mulher, que também é investigada, não foi presa, já que teve o pedido de prisão indeferido pela justiça.

A Polícia Civil de Goiás disse que concluirá o inquérito nos próximos dias, estando Igor, desde já, à disposição do Poder Judiciário, após ser recolhido na Unidade Prisional de Anápolis.

A criança segue sob a responsabilidade da avó paterna, onde permanece desde 24 de junho, quando foi retirada dos cuidados do pai pelo Conselho Tutelar de Anápolis em razão de denúncias de maus-tratos e divulgação de áudios em que Viana reclama e debocha da filha.

Recentemente, Viana, que tem mais de 78 mil seguidores nas redes sociais, publicou vídeos relatando que estava impedido de ver a filha, e alegou que tentou dar o melhor tratamento para a filha. Ele se apresenta como ‘o pai de Soso’.

No entanto, em diversas respostas seguidas ao post, internautas criticaram a postura do influencer e disseram que ele humilhou a filha, até em momentos em que alimentava a criança. Há internautas também citando que ele xingava a filha, em diversos momentos. As publicações já não aparecem no perfil dele.

Procurada, a defesa de Viana não foi localizada. O espaço permanece aberto para manifestação.

Denúncia contra influenciador e mãe da criança

Desde junho, a polícia investiga a conduta do casal e diz que a fonte de renda dele era campanha de doação para tratamento da filha, que tem paralisia cerebral. Na ocasião, pai e mãe negaram o crime.

Ainda segundo a polícia, o casal estava separado e a criança morava com o pai, com anuência da mãe, antes de ser entregue aos cuidados da avó paterna. /FÁBIO GRELLET