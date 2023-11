Inep informa que provas do Enem 2023 começaram a ser aplicadas em todo Brasil

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou que os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 começaram, às 13h30 (de Brasília) deste domingo, 5, a realizar as provas.

Ao todo, serão cinco horas e trinta minutos de aplicação, com encerramento às 19h para os participantes regulares. Aqueles que adquiriram tempo adicional, por meio da solicitação de atendimento especial, terão mais uma hora para concluir o exame.

O Enem é realizado em dois dias. Hoje, estão sendo aplicadas as provas de linguagem, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas. O segundo dia de exame ocorrerá no próximo domingo, 12, com aplicação das provas de ciências da natureza e suas tecnologias, além de matemática e suas tecnologias.

O primeiro dia do Exame acontece em meio a problemas de fornecimento de energia elétrica no Estado de São Paulo. Mais cedo, o Ministério de Minas e Energia (MME) informou que as escolas onde serão aplicadas as provas estão com fornecimento de energia elétrica garantido.