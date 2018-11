Inclinação em prédio suspende aulas na Universidade Federal de Pernambuco

As aulas na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) foram suspensas na última quarta-feira, 14, após alunos e funcionários notarem uma inclinação na torre do relógio do prédio secular, no Centro do Recife. A previsão é de que as aulas sejam retomadas normalmente na próxima segunda-feira, 19.

Nesta sexta-feira, 16, dois dias após a suspensão das aulas na Faculdade de Direito do Recife (FDR), a UFPE anunciou o início de obras emergenciais de recuperação da estrutura. A decisão de isolar as áreas foi tomada após a avaliação do laudo técnico feito por uma empresa contratada para a acompanhar as obras de restauração do imóvel, desde 2007.

O prédio é tombado pelo patrimônio histórico federal. Ao todo, cinco áreas tiveram acessos isolados com a instalação de tapumes, entre elas a biblioteca, a sala de leitura, parte do estacionamento, o pátio interno e a sala do diretório acadêmico. Um drone, segundo o diretor da faculdade, Francisco Queiroz, chegou a ser utilizado para auxiliar na avaliação técnica da área.

A Reitoria da UFPE informa que a inclinação foi percebida após as aulas da manhã da quarta por um grupo de alunos e funcionários. No mesmo dia, a área da torre foi isolada por faixas e técnicos dos cursos de Engenharia e Arquitetura da universidade e um arquiteto foram ao local para avaliar a situação e elaborar um laudo técnico. Ainda segundo a reitoria, o problema na torre levou a direção da faculdade a agilizar uma parte das obras de restauração do prédio. Os serviços estão orçados em R$ 6 milhões e os trabalhos devem durar cerca de um ano e meio.