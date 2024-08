Governo de São Paulo envia ajuda humanitária a desabrigados pelo fogo no interior

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) informou que o Estado envia ajuda humanitária para desabrigados por causa dos incêndios. “Elas estão em abrigos. Estamos mandando colchões, água, kit de higiene e cestas básicas. Depois, vamos entrar na questão habitação”, afirmou neste domingo, 25, em coletiva de imprensa que ocorreu em Ribeirão Preto, uma das cidades mais afetadas.

O governador, porém, não informou quantas pessoas estão desabrigados ou quantas casas foram danificadas pela onda de incêndios que atinge o interior de São Paulo. De acordo com o último boletim, publicado às 10h41, há 21 cidades que enfrentam focos ativos de incêndio. Ao todo, são 46 municípios em alerta máximo para queimadas (veja as listas abaixo).

Governador Tarcísio de Freitas visitou aeronave que atua no combate às chamas no interior de São Paulo – Foto: Celio Messias / Governo do Estado de São Paulo

O número de focos de incêndio registrados em agosto no estado de São Paulo é o maior para qualquer mês nas cidades paulistas desde 1998, quando os registros começaram a ser computados pelo Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O governador iniciou a coletiva com agradecimentos ao governo federal, que enviou aviões, por meio do Ministério da Defesa, para ajudar no combate ao fogo. “Hoje, teremos helicópteros do Exército e da Marinha, e o KC (390) da Força Aérea, que vai ser decisivo pela capacidade que tem de transportar uma grande quantidade de água”, informou.

“Estamos bastante otimistas que vamos conseguir extinguir os fogos, porque há esforço concentrado muito grande”, disse.

Saúde

Tarcísio informou que, durante a manhã, houve uma reunião entre a Secretaria Estadual de Saúde, as secretarias municipais e o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (USP), com orientações sobre como será oferecido tratamento à população que enfrenta problemas respiratórios. A ideia foi definir quais casos serão atendidos nos pronto-atendimentos, emergências e hospitais.

“Cada secretária de saúde está recebendo um link para o teleatendimento com pediatra e pneumologista, que vão estar à disposição o tempo todo”, informou.

Cidades com focos ativos de incêndio

Monte Alegre do Sul

Pontal

Sertãozinho

Santo Antônio da Alegria

Nova Granada

Iacanga

Pompeia

Boa Esperança do Sul

Lucélia

Poloni

Bebedouro

Tabatinga

Brodowski

Luís Antônio

Pedregulho

Tambaú

Turiúba

Pradópolis

Altinópolis

Paulo de Faria

Morro Agudo

Cidades em alerta máximo para incêndio

Monte Alegre do Sul

Alumínio

Santo Antônio do Aracanguá

Piracicaba

Pontal

Monte Azul Paulista

Sertãozinho

Torrinha

Santo Antônio da Alegria

Nova Granada

Iacanga

Taquarituba

Coronel Macedo

Ubarana

Pompeia

Boa Esperança do Sul

Pitangueiras

Salmourão

Lucélia

Poloni

Dourado

Sabino

Jaú

Pirapora do Bom Jesus

Itápolis

Itirapina

Bernardino de Campos

São Simão

Presidente Epitácio

Bebedouro

Bananal

São Luís do Paraitinga

Ibitinga

Tabatinga

Brodowski

Luís Antônio

Pedregulho

Tambaú

Urupês

Turiúba

Arealva

Pradópolis

Altinópolis

Paulo de Faria

Águas da Prata

Morro Agudo