Cotidiano Incêndio em Polo Petroquímico da Braskem deixou ferido com 90% do corpo queimado

O incêndio gerado após explosão no Polo Petroquímico do Grande ABC da Braskem deixou um dos feridos em estado grave e com 90% do corpo queimado, conforme o Corpo de Bombeiros.

A explosão ocorreu por volta das 9 horas desta quinta-feira, 22, e três pessoas ficaram feridas, de acordo com as primeiras informações da empresa no período da manhã.

Até o fim do período da manhã, o Corpo de Bombeiros havia dado detalhes sobre o quadro de duas vítimas.

A vítima com 90% do corpo queimado foi transportada para um hospital não identificado de helicóptero. A segunda teve queimaduras nas vias aéreas e foi transportada ao Pronto Socorro do Hospital São Matheus, da Fundação ABC.

O fogo havia sido controlado ainda no período da manhã e as causas ainda estavam sendo investigadas pela empresa.

Em nota, a Braskem disse que o tanque estava em manutenção e a brigada de emergência do polo industrial foi acionada assim que o incêndio começou, juntamente com o Corpo de Bombeiros, que segue fazendo o controle das chamas.

Todas as pessoas que estavam na fábrica foram retiradas do local por segurança e a empresa está em contato com as famílias das vítimas para prestar o apoio necessário.