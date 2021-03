Cotidiano Incêndio em imóveis no centro do Rio deixa dezenas de famílias desabrigadas

Dezenas de famílias ficaram desabrigadas por causa de um incêndio que destruiu três imóveis na noite deste sábado, 27, na Rua do Livramento, no Centro do Rio.

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, ninguém ficou ferido, mas moradores relataram que há um homem desaparecido. “Os bombeiros, no entanto, não encontraram nenhum corpo no local”, apontou a secretaria, em nota.

Os imóveis abrigavam 40 famílias vulneráveis: 26 delas perderam suas casas para o fogo, e outras 13 moradias foram interditadas pela Defesa Civil por risco de desabamento.

Quatro homens foram encaminhados ao Centro Provisório de Acolhimento no centro da cidade, e um casal de cadeirantes foi levado à Central de Recepção de Adultos e Famílias Tom Jobim, na Ilha do Governador, na zona norte.

Segundo a secretaria, as pessoas que não quiseram ir para as unidades de acolhimento buscaram abrigo na casa de parentes e amigos.

Uma gestante entrou em trabalho de parto durante o incidente, mas passa bem, informou a secretaria.