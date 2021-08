Incêndio em Franco da Rocha consume mais de metade da área do Parque do Juquery

Com o vento forte, o fogo se alastrou rapidamente e causou vários focos pelo parque - Foto: CBSP

Um incêndio em Franco da Rocha, próximo à região do Parque do Juquery, espalhou fuligem por vários bairros da Grande São Paulo e alguns municípios do ABC paulista ao longo deste domingo, 22. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado por volta das 9h30 e já atinge parte do parque.

Segundo a prefeitura de Franco da Rocha, a causa inicial do fogo teria sido a queda de um balão na região próxima ao Parque do Juquery. Os gestores do parque afirmam que o fogo já atingiu os três setores do parque e se alastrou por mais de 1 mil hectares, o que corresponde a metade da sua área total. As chamas também atingem parte do cerrado no bairro Nova Era, em Caieiras.

Mais de 110 profissionais, entre bombeiros, agentes da Defesa Civil e brigadistas que trabalham no Parque do Juquery estão no local combatendo as chamas. O águia da Polícia Militar também está ajudando na operação, retirando água da Represa Paiva Castro.

Com o vento forte, o fogo se alastrou rapidamente e causou vários focos pelo parque, o que dificultou o trabalho das equipes. Segundo a prefeitura de Franco da Rocha, “o pior do incêndio já passou”.

Fuligem atinge São Paulo

Diversas regiões da capital paulista registraram “chuva de fuligem” ao longo do domingo, causada pelo incêndio no Parque do Juquery. Moradores das regiões Norte, Sul, Leste e central postaram relatos nas redes sociais.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo, o vento forte tem trazido a fuligem para a capital. Em algumas imagens, é possível ver restos de folhas e gravetos.