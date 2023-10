Incêndio em canavial deixa quatro mortos e três feridos no interior de Goiás

Um incêndio em um canavial de São Simão, na região sudoeste de Goiás, deixou quatro pessoas mortas e outras três feridas nesta quinta-feira, 19. O fogo iniciou por volta das 15h e, segundo o Corpo de Bombeiros do Estado, se alastrou rapidamente devido aos ventos. Cerca de 400 hectares foram consumidos pelas chamas.

Dentre os feridos, dois foram encaminhados a um hospital local, e o terceiro foi transferido à capital, Goiânia, a mais de 360 quilômetros, devido à gravidade dos ferimentos. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

De acordo com os bombeiros, o batalhão da cidade de Quirinópolis foi acionado após vídeos começarem a circular nas redes sociais com imagens do incêndio no canavial. Ao chegarem ao local, os agentes foram informados pelas autoridades que quatro corpos já haviam sido encontrados e que três feridos haviam sido levados ao hospital.

A usina responsável pelo canavial chegou a colocar em ação quatro caminhões-pipa de combate a incêndios, mas as condições climáticas desfavoráveis impediram qualquer tipo de ação eficiente. Além das vítimas, o fogo destruiu diversas máquinas e veículos, incluindo tratores, caminhões, ônibus e colhedoras de cana.