Incêndio destrói parte de prédio comercial no centro de São Bernardo do Campo

Um incêndio de grandes proporções destruiu parte de um prédio comercial no centro de São Bernardo do Campo, em São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 23.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado e ninguém ficou ferido. Ao menos 19 viaturas e 53 homens foram encaminhados ao local.

A corporação também informou que não houve risco de propagação para as construções próximas e que ocorreu um colapso parcial do segundo andar do edifício.

O prédio é uma loja da rede Armarinhos Fernando.