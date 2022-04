Incêndio destrói galpão próximo ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos

Um incêndio de grandes proporções atingiu e destruiu um galpão na Rua São Miguel dos Campos, na Vila Barros, em Guarulhos, próximo ao Aeroporto de Cumbica, nesta quarta-feira, 27. O prédio depositava itens de utilidades domésticas. Foram enviados ao local 90 homens do Corpo de Bombeiros e 28 viaturas, além de policiais militares e membros da Guarda Civil Metropolitana, Defesa Civil e Sabesp. Às 23h24, os Bombeiros informaram que o fogo havia sido controlado e que havia apenas pequenos focos, sem vítimas.

A Prefeitura de Guarulhos informou, em nota, que “por meio de seus diversos órgãos, está dando todo apoio necessário ao Corpo de Bombeiros que se encontra no local do incêndio. Equipes da Defesa Civil, Assistência Social, acompanhados do prefeito Guti, estão verificando as necessidades das famílias que residem nas proximidades.”

A causa do incêndio ainda é desconhecida. Moradores da região e o próprio Corpo de Bombeiros filmaram o incêndio. Chama atenção a altura das labaredas. O Aeroporto de Cumbica não teve a sua operação prejudicada.