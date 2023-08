Cotidiano Incêndio atinge torres de resfriamento do Instituto do Coração, em SP

Um incêndio atingiu as torres de resfriamento do Instituto do Coração (InCor), localizado no bairro Cerqueira César, na zona central de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 24. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 8h, sendo controlado uma hora depois. Por volta das 10h30, os trabalhos estavam na fase rescaldo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro viaturas foram encaminhadas para o local. Não há informações sobre vítimas.

Nas redes sociais, vídeos mostraram o excesso de fumaça em cima do prédio do Incor e de outros edifícios dos arredores.

Procurado, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) afirma que, na manhã desta quinta-feira, houve um princípio de incêndio em uma torre de resfriamento externo do InCor, que foi rápida e plenamente controlado pela brigada do complexo e pelo Corpo de Bombeiros.

“O HCFMUSP informa ainda que não houve feridos nem a necessidade de interrupção dos atendimentos”, disse em nota. As causas do incêndio serão investigadas.