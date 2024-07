Incêndio atinge sede do Conselho Federal da OAB em Brasília e 5 pessoas são resgatadas

Fogo teve início no 3º andar do edifício, que abriga o plenário da entidade e que está passando por obras de melhorias

Um incêndio atingiu o prédio onde funciona a sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), em Brasília, neste sábado, 27. De acordo com a CFOAB, o fogo teve início no 3º andar do edifício, que abriga o plenário da entidade e que está passando por obras de melhorias.

A causa do incidente, por sua vez, ainda será apurada. Cinco pessoas estavam no prédio e todas foram resgatados, segundo o conselho, e apenas uma registrou ferimentos no pé.

A brigada de incêndio do Conselho Federal iniciou os trabalhos de contenção das chamas, com o apoio do Corpo de Bombeiros. O prédio fica localizado no Setor de Autarquias Sul (SAS) na capital federal.

“Lamentavelmente, um incidente nas obras de melhorias do Pleno iniciou um incêndio no prédio. Os bombeiros já entraram no local e estão percorrendo os andares. Ainda há muita fumaça, mas eles estão debelando os focos de incêndio”, declarou o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, em nota divulgada nesta manhã. “O mais importante é a saúde e a segurança dos colaboradores e isso foi assegurado. Nenhum ferimento grave e nem risco de morte”, disse Simonetti.