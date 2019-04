Incêndio atinge residência na região da Penha, na zona leste de SP

Um incêndio atingiu uma residência na Rua Rodovalho Júnior, na Penha, na manhã desta quinta-feira, 18. Todo o telhado da casa ficou destruído. Um carro que estava na garagem ficou totalmente queimado.

Segundo reportagem do telejornal Bom dia São Paulo, da TV Globo, a residência estava desocupada e há a suspeita de que usuários de drogas entraram no local – e, de alguma forma, acabaram causando o incêndio.

Sete viaturas foram encaminhadas para prestar atendimento e 18 homens da corporação combateram o fogo que atingiu o sobrado. Eles utilizaram residências ao lado para poder acessar a casa sinistrada.

Por volta das 7h30, o fogo já estava debelado. Os bombeiros afirmaram que não há registro de vítimas até agora, mas que essa certeza só será dada após o trabalho de rescaldo, que começou por volta das 7h50. Neste horário, a rua permanecia interditada. As causas do incêndio serão investigadas.

Outra ocorrência

Por volta das 5h30 desta quinta-feira, o Corpo de Bombeiros também atendeu uma ocorrência de incêndio na Estrada dos Casa, em São Bernardo do Campo, cidade do ABC paulista. Cinco viaturas foram para o local. Não houve vítimas. O fogo foi extinto e a fase de rescaldo foi concluída por volta das 6h30. As chamas se concentraram em uma garagem de uma edificação comercial.