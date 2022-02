Incêndio atinge prédio na Avenida Paulista e bombeiros são acionados

Um incêndio atingiu em um prédio da Avenida Paulista, região central de São Paulo, no início da tarde desta quinta-feira, 24. A fumaça podia ser vista nos últimos andares do edifício e o Corpo de Bombeiros atuou no local para controlar as chamas. Segundo a corporação, não houve vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado ocorreu às 13h20 e sete viaturas foram inicialmente deslocadas para o local. A corporação informou que as chamas começaram em um aparelho de ar-condicionado e foram controladas por volta das 14h.

Parte do tráfego na Avenida Paulista foi interrompido pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para atendimento à ocorrência. O prédio afetado é vizinho ao edifício da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp).