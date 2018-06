Incêndio atinge prédio do Centro de Pesquisas da Petrobras no Rio

Um incêndio de pequenas proporções atingiu, na manhã desta sexta-feira, 22, o prédio do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello, o Cenpes, da Petrobras, na Cidade Universitária da Ilha do Fundão, zona norte do Rio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 10h57 para conter as chamas e o fogo foi controlado em menos de uma hora. Não houve vítimas. Agentes da Polícia Civil fariam perícia no local para determinar o que provocou o incêndio.

A Petrobras confirmou o incidente, mas não detalhou possíveis perdas materiais.