Cotidiano Incêndio atinge mecânica em São Caetano do Sul e destrói automóveis

Um incêndio atingiu um galpão mecânico em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 22. Segundo o Corpo de Bombeiros, 12 viaturas foram enviadas ao local para contenção das chamas. Ninguém ficou ferido.

Ainda segundo a corporação, ao menos quatro carros foram atingidos dentro do local. O fogo foi contido pelas equipes, depois de três horas, em ao menos duas partes da estrutura. Assustados, moradores da vizinhinça deixaram suas casas rapidamente no início do incêndio.

A Defesa Civil foi chamada até o local para averiguar a situação estrutural do imóvel.

Incêndio no centro de SP

Ainda durante a madrugada, seis viaturas foram enviadas para a Rua Boa Vista, na Sé, região central de São Paulo. O fogo atingiu um apartamento que armazenava bicicletas elétricas. Não havia nenhuma pessoa no local e o incêndio foi contido rapidamente.