Cotidiano Incêndio atinge galpão na região do Brás, no centro de SP, e deixa três feridos

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de armazenamento de colchões na Rua Vinte e Um de Abril, na região do Brás, no centro da cidade de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 25. De acordo com o Corpo de Bombeiros, até a publicação desta matéria, a informação é de que três pessoas ficaram feridas na ocorrência.

“A primeira vítima foi socorrida por inalar fumaça. A segunda teve queimadura no rosto. Ambas foram encaminhadas para atendimento na Santa Casa. A terceira vítima teve lesão na mão. Ela foi levada ao pronto-socorro do Ipiranga”, disse a corporação.

Ao menos oito equipes estão no local para combater o incêndio. Nas redes sociais, vídeos mostram o fogo tomando conta do imóvel, assim como excesso de fumaça na região. As causas do incêndio serão investigadas.