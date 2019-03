Incêndio atinge estacionamento de escola municipal em Osasco, na Grande SP

O estacionamento da Escola Municipal Alice Rabechini, em Osasco, cidade da Grande São Paulo, foi atingido por um incêndio na madrugada desta quarta-feira, 27. A informação é do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Não há registro de vítimas ou feridos.

Pelo menos quatro carros e uma motocicleta foram atingidos pelas chamas, que começaram por volta das 2h50. A escola fica na Rua Dr. Élcio César Piteri, no bairro de Jardim Paulista.

Quatro viaturas dos bombeiros atuaram no combate ao fogo, que foi controlado por volta das 3h40. As causas do incêndio não foram divulgadas e serão investigadas.