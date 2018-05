Incêndio atinge edifício comercial na Marginal do Tietê

Um edifício comercial localizado na Marginal do Tietê, 2.600, próximo à Ponte da Freguesia do Ó, no sentido da Castelo Branco, pegou fogo no início da tarde desta sexta-feira, 25.

O Corpo de Bombeiros informou que quatro viaturas prestavam atendimento no local, mas ainda não há informações de vítimas.

As causas do acidente também serão apuradas.