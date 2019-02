Idoso morre atropelado por ônibus na zona leste de SP

Um homem de 66 anos morreu após ser atropelado por um ônibus por volta das 21h30 da quinta-feira, 15, na altura do número 2110 da Avenida Ragueb Chohfi, no bairro de São Mateus, zona leste de São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três viaturas foram mobilizadas para o atendimento da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O homem foi prensado embaixo das rodas do ônibus e teve uma das pernas amputadas.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que não há nenhuma interdição no local do acidente.