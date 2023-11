Idoso é morto dentro de delegacia no Itaim Paulista

Um idoso de 77 anos foi morto por um policial militar dentro do 50º Distrito Policial (Itaim Paulista), na zona leste de São Paulo, na noite dessa segunda-feira, 6. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, o homem foi baleado após ameaçar os policiais com uma faca e de ter resistido à abordagem. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

De acordo com a SSP, policiais militares estavam no interior do 50º DP fazendo o registro de uma ocorrência quando o idoso entrou, parou ao lado de um dos PMs e afirmou estar “cansado”. Nisso, ele teria sacado uma faca e partido para cima do policial.

Ainda segundo a SSP, os PMs tentaram acalmar o idoso e dispararam duas cargas de taser. “O idoso arrancou as ponteiras e continuou indo na direção dos PMs. Os policiais dispararam tiros de advertência para o chão, na tentativa de dissuadir o idoso, mas sem sucesso. O homem, então, correu para cima de um dos policiais, mas foi baleado”, afirma a secretaria.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o idoso para o Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista, mas ele não resistiu.

As armas dos policiais envolvidos no caso, bem como a faca utilizada pelo homem, foram apreendidas e encaminhadas para a perícia. O caso foi registrado como “ameaça, resistência e morte decorrente de oposição à intervenção policial” no próprio 50° DP, que pediu assessoramento ao DHPP.