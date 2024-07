Idoso de 84 anos é agredido na Vila Mariana, na zona sul de SP

Um homem de 84 anos foi agredido na manhã de quarta-feira, 17, na Rua Domingos de Morais, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. A agressão foi registrada por uma câmera de segurança.

As imagens mostram o idoso de pé na calçada, em frente a um estabelecimento comercial. Em dado momento, um homem passa por ele e retorna depois de alguns metros. Os dois começam a conversar e, após alguns segundos, o idoso é empurrado e cai no chão. Depois de se levantar com dificuldade, ele caminha até o agressor e acerta um soco no rosto dele. O homem revida com socos e chutes, derrubando novamente a vítima, que bate a cabeça no chão.

Conforme as imagens, o suspeito deixa o local com a vítima caída. Posteriormente, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem compareceu à delegacia, prestou depoimento e foi liberado. O órgão não divulgou o conteúdo do depoimento.

O idoso foi socorrido ao Hospital Saboya, na região do Jabaquara, onde passou por atendimento e foi liberado.

O caso foi registrado como lesão corporal no 27.º Distrito Policial (Campo Belo) e foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal, órgão do Poder Judiciário voltado à conciliação, julgamento e execução de infrações de menor potencial ofensivo.