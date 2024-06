Brasil e Mundo Idoso de 77 anos morre após levar ‘voadora’ no peito ao lado do neto em Santos

Um homem de 77 anos morreu após levar uma “voadora” no peito quando atravessava a rua em Santos, no litoral de São Paulo, na tarde de sábado, 8.

De acordo com a polícia, César Fine Torresi cruzava a rua com o neto de 11 anos quando se desentendeu com um motorista. O homem de 39 anos teria descido do carro e agredido o idoso com um chute no peito, segundo testemunhas.

O idoso caiu desacordado e bateu a cabeça no chão. Ele chegou a ser encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Leste por uma ambulância do Samu, mas não resistiu aos ferimentos.

O agressor foi preso em flagrante no mesmo dia. No domingo, 9, ele passou por audiência de custódia e a prisão foi convertida em preventiva, de acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo.