Ideia é anunciar reajuste nas bolsas de pesquisa até o fim do mês, diz ministro

O ministro da Educação, Camilo Santana, declarou que o governo deve anunciar até o fim deste mês o reajuste das bolsas de pesquisa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O aumento é uma demanda recorrente dos bolsistas, que criticam o congelamento dos valores.

No caso da Capes, o último reajuste foi em 2013. “A ideia é que, até o final deste mês, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva possa anunciar o reajuste da Capes e do CNPq. Estamos fazendo ajustes com Capes e CNPq”, disse o ministro, em entrevista à imprensa após reunião com Lula e reitores das universidades federais, no período da manhã, no Palácio do Planalto.

Segundo Camilo Santana, o aumento será feito de forma unificada. Ele não especificou, no entanto, qual será o valor do reajuste.

Na esteira dos compromissos firmados, o ministro garantiu que, até o final do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, todas as escolas do País estarão conectadas à internet. De acordo com Camilo, a Pasta está realizando um levantamento de todas as regiões.

O ministro disse que o MEC recebeu orientação jurídica para manter o critério de reajuste do piso dos professores, que sairá de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55.

De acordo com ele, Lula e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, querem reforçar a relação do governo com os profissionais. O aumento é contestado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) por causa do impacto aos cofres das prefeituras.

Bolsa Família

O ministro defendeu ainda que critérios de resultados no desempenho escolar sejam usados como condicionante para a distribuição do Bolsa Família. A questão é discutida pelo MEC com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, responsável pelo benefício.

“Sugeri que a gente pudesse aperfeiçoar esses indicadores, que qualidade do aprendizado seja um dos indicadores”, afirmou Santana, sem apontar, contudo, como seria esse aperfeiçoamento.

Ele disse que o acompanhamento da frequência escolar será reforçado pelo programa.