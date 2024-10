ICMBio aponta Exército como culpado por incêndio em parque nacional e multa em mais de R$6 mi

O Instituto Chico Mendes (ICMBio) multou a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) em R$ 6,531 milhões pelo incêndio na parte alta do Parque Nacional do Itatiaia, ocorrido entre 14 e 24 de junho. As investigações do ICMBio apontaram que o incêndio começou ao lado de um comboio de veículos da AMAN que estava no parque para treinamento de cadetes, os militares terão direito a se defender das acusações e tentar reverter a multa. Procurados, a AMAN e o Exército Brasileiro não responderam às tentativas de contato.

As investigações fizeram análises meteorológicas para determinar a área de origem do incêndio. Os dados apontaram para a área na estrada onde os veículos dos militares estavam estacionados. A Academia Militar das Agulhas Negras treina cadetes no parque desde 1957. Segundo o IMCBio as chamas começaram devido a um fogareiro alimentado por líquido inflamável utilizado para esquentar alimentos.

Contudo, em sua nota à imprensa, o ICMBio ressaltou que os militares detectaram e comunicaram a concessionária do Parque sobre o incêndio. Além de, em um primeiro momento, ajudar a combater as chamas em solo e, depois, através de helicópteros. “Contribuindo desde o início para esclarecer as causas do incêndio”, esclarece.

O fogo danificou cerca de 311 hectares de vegetação nativa. Foram 10 dias de combate às chamas com 24 instituições envolvidas com 150 combatentes. Ao fim, o ICMBIO revisou as normas de treinamento militar junto ao Conselho, a Câmara Temática de Montanhismo e Ecoturismo (CTME) e os militares.