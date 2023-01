IBGE lança ‘Dique-Censo’ para agendar visita de recenseadores

As pessoas que ainda não tiveram os seus domicílios registrados no Censo 2022 podem agendar uma visita pelo Dique-Censo, lançado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta terça-feira (3) e que deve ajudar a completar a coleta de dados no Brasil. Segundo levantamento da instituição, pouco mais de 14% dos setores aptos ainda não foram recenseados, o que significa aproximadamente 20 milhões de habitantes.

O agendamento é feito de forma gratuita pelo telefone 137 e os horários disponíveis são das 8h às 21h30. Nenhum questionário será aplicado na ligação. No estado de São Paulo, o serviço está disponível todas as cidades e o servidor vai até a casa para fazer a entrevista.

As informações fornecidas são sigilosas e serão usadas exclusivamente no desenvolvimento de políticas públicas, pois o critério populacional é utilizado para disponibilizar aos municípios ambulâncias, unidades de corpo de bombeiro, batalhões da Polícia Militar, delegacias da Polícia Civil, vagas em creche e até em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O recenseamento é obrigatório. O cidadão que não responder ao censo pode ser multado em até dez salários mínimos. O servidor visita até cinco vezes o mesmo endereço. Depois um supervisor vai ao local para fazer a confirmação e se for comprovado que o atendimento é rejeitado, a multa é aplicada – a menos que a pessoa entre em contato com o IBGE agendando a visita.

Disque Censo possibilita agendamentos de forma gratuita pelo número 137 e tem como objetivo acelerar o recenseamento em janeiro – Foto: Divulgação / IBGE

Os agentes trabalham uniformizados com bonés e coletes azuis. Também usam crachá com foto, número de matrícula e identidade, inclusive QR Code, que pode ser confirmado por meio do site respondendo.ibge.gov.br ou telefone 0800.721.8181.

Os entrevistados respondem perguntas relacionadas à quantidade de pessoas que moram na casa, informações sobre trabalho, fontes de renda, crianças na escola, entre outras.