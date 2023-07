IBGE divulga dados do Censo 2022 sobre quilombolas no dia 26/7 e sobre indígenas em 4/8

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou nesta segunda-feira, 10, que divulgará no próximo dia 26 de julho as informações coletadas no Censo Demográfico 2022 referentes à população quilombola no País. No dia 4 de agosto, o instituto publicará as informações censitárias sobre as populações indígenas.

A publicação “Brasil Quilombola: Quantos somos, onde estamos?”, será divulgada às 10h do dia 26 de julho, “apresentando um conjunto inédito de informações básicas sobre os totais de pessoas quilombolas residentes no País, em diferentes níveis geográficos e recortes territoriais”. O levantamento prevê dados para Grandes Regiões, Unidades da Federação, Municípios e Territórios Quilombolas oficialmente delimitados.

“Essas serão as primeiras estatísticas oficiais sobre a população quilombola na história do País”, afirmou o IBGE, em comunicado oficial.

Já a publicação “O Brasil Indígena: Uma nova foto da População Indígena” será publicada às 10h do dia 4 de agosto, apresentando um conjunto de informações básicas sobre os totais de pessoas indígenas no País, também em diferentes níveis geográficos e recortes territoriais. Os dados também permitirão análises por Grandes Regiões, Unidades da Federação, Municípios e Terras Indígenas.