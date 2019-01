Ibaneis: Posse de armas no País não vai melhorar a segurança pública

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), declarou que o decreto que flexibiliza a posse de armas no País não vai melhorar a segurança pública e vai ser benéfico apenas para quem tem condições financeiras de comprar uma arma. “Ele Jair Bolsonaro está cumprindo um compromisso de campanha. Agora, no âmbito do Distrito Federal, não será a questão das armas que vai melhorar. Vai melhorar a segurança das famílias que têm condições de comprar essas armas e se habilitar, pelo menos eles terão dentro de cada”, disse o governador, após audiência com o ministro Onyx Lorenzoni (Casa Civil) no Palácio do Planalto.

Para o governador, que revelou possuir uma arma, a posse não dá mais ou menos proteção, mas proporciona uma sensação de segurança ao cidadão e intimida criminosos que, até então, teriam certeza que não encontrariam arma em uma residência.

Perguntado sobre a situação de quem não pode comprar, o governador comentou: “aí eu não posso fazer nada, infelizmente. Eu tenho que dar aqui os meus instrumentos, melhorar a segurança pública.” Como melhoria que o governo distrital pode implementar, ele exemplificou a contratação de policiais, criação de gratificações e melhores equipamentos para a polícia.