Ibaneis: governadores não têm consenso sobre redução de maioridade penal

Os governadores não têm um consenso sobre a necessidade ou não de reduzir a maioridade penal no País, que hoje é de 18 anos, disse nesta quarta-feira, 12, o governador eleito do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). Segundo ele, a proposta foi discutida nesta quarta em reunião do Fórum de Governadores entre os eleitos e o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, mas sem conclusão.

“Eu pessoalmente não vejo redução da maioridade penal como solução para criminalidade”, afirmou Ibaneis.

Mais cedo, o governador eleito da Paraíba, João Azevêdo, afirmou que Moro demonstrou ser favorável à redução da maioridade penal para 16 anos em caso de crimes violentos. No entanto, ele também disse não ver na medida uma possibilidade efetiva de freio na criminalidade.