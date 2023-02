Ibama institui Sala de Controle da Terra Yanomami com sede em Boa Vista

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) instituiu a “Sala de Situação e Controle da Terra Indígena Yanomami”, sediada na Superintendência do Ibama de Boa Vista em Roraima, com objetivo de coordenar, planejar e acompanhar as ações de combate ao garimpo ilegal na região. A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 2. De acordo com o ato, a Diretoria de Proteção Ambiental (Dipro) do órgão ainda publicará Ordem de Serviço específica nomeando o coordenador da sala, que terá o prazo de 180 dias, podendo ser prorrogada mediante justificativa.