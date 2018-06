Ibama apreende 11 filhotes de macacos-prego e um papagaio em SP

Uma operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 11 filhotes de macacos-prego e um papagaio que estavam em uma casa na região de Guaianazes, zona leste, nesta quarta-feira.

Segundo a PRF, um homem foi preso por comércio ilegal de animais e conduzido à delegacia, onde prestará depoimento. Foto: Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

A ação é uma continuidade da Operação Teia, realizada nesta terça-feira, em 15 Estados para combater o tráfico ilegal de animais feito principalmente por vendas via redes sociais.

De acordo com a PRF, o papagaio foi deixado no Parque Ecológico do Tietê e os macacos foram encaminhados para o Ibama.