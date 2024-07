Cotidiano Ian, Rita e Xavier: ondas de calor no Rio vão ganhar nomes; confira

Em tempos de mudanças climáticas cada vez mais intensas, nomes como Katrina, Sandy e Irma se tornaram conhecidos por identificar furacões. Trata-se de uma estratégia recomendada pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), com sede em Genebra, para facilitar a identificação dos fenômenos do clima e mobilizar as pessoas.

Agora, seguindo a recomendação da OMM, a prefeitura do Rio de Janeiro também vai dar nomes às ondas de calor que atingirem a cidade. A próxima vai ganhar o nome de Ian, e neste ano ainda pode ter Elda, Oscar, Olivia, Xavier, Mara, José, Rita, Lucas e Bia. Esses são os dez nomes selecionados para uso em 2024. Outros dez já estão escolhidos para cada um dos próximos quatro anos, até 2028.

A prefeitura selecionou os 200 nomes mais comuns no Brasil, além dos 50 em inglês e espanhol, e dessa lista escolheu os mais curtos, fáceis de pronunciar e recordar. Os nomes permanecem na lista enquanto não forem usados.

Além de nomear as ondas de calor, a prefeitura do Rio vai classificá-las por intensidade, em cinco níveis, e estipulou providências a serem adotadas pelo Centro de Operações Rio (COR) conforme o calor aumentar.

– O nível de calor 1 é o mais baixo e não prevê nenhuma providência.

– O nível 2 se caracteriza quando é registrada temperatura entre 36°C e 40°C por um ou dois dias consecutivos. Nessa situação, o COR vai coordenar e disseminar informações sobre os sintomas de exposição ao calor e orientar a população, com apoio da secretaria de Saúde.

– O nível 3 é atingido quando há registro de temperaturas de 36°C a 40°C por três dias consecutivos. O COR vai intensificar a divulgação de informações sobre riscos da exposição ao calor.

– O nível 4 será alcançado quando temperaturas de 40°C a 44°C forem atingidas por pelo menos três dias consecutivos. Nesse caso, o COR vai orientar a população a adaptar suas rotinas para não se expor ao calor extremo. Serão indicados equipamentos públicos com ar-condicionado para servirem como pontos de resfriamento e será ampliada a oferta de estações de hidratação ou distribuição de água em locais de acolhimento da população mais vulnerável.

No nível 4 de calor também é possível que sejam cancelados ou reagendados eventos de médio e grande porte, dependendo das condições em que eles sejam realizados.

Todas as ações serão orientadas pelo Comitê de Desenvolvimento de Protocolos para Enfrentamento de Calor Extremo e submetidas à aprovação pelo prefeito.

– O maior nível de alerta é o 5, atingido quando os termômetros passarem de 44°C em pelo menos três dias consecutivos. Nessas condições, poderão ser suspensas atividades ao ar livre em escolas, eventos esportivos ao ar livre e eventos de médio e grande porte podem ser reagendados e prédios municipais podem ser abertos para serem usados como pontos de resfriamento.