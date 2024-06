Hotel de luxo no Rio é assaltado e um suspeito é preso

O hotel de luxo Arena Ipanema, no bairro de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, próximo à Praia do Arpoador, foi assaltado na madrugada deste sábado, 22.

O homem foi detido por policiais com um revólver, uma faca, celulares, um pino de cocaína e R$ 14.800,00 que haviam sido roubados do hotel 4 estrelas, segundo a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

O suspeito foi autuado em flagrante por roubo e a ocorrência registada na 14ª DP, no Leblon. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para localizar uma mulher, suspeita de atuar como cúmplice no crime.

O hotel não quis se pronunciar sobre o ocorrido.