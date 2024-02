Hot Wheels City Experience chega ao Parque do Ibirapuera em março; saiba tudo sobre a exposição

A partir de março de 2024, São Paulo será palco da primeira edição brasileira da Hot Wheels City Experience, um evento focado no universo dos carros em miniatura. Localizada na OCA – Parque do Ibirapuera, a exposição visa atrair fãs de todas as idades com atividades interativas e educativas relacionadas à famosa marca de carrinhos.

A Hot Wheels City Experience traz uma proposta de entretenimento abrangente, projetada para cativar visitantes de todas as idades. Em um ambiente coberto e amplamente preparado, o evento apresenta uma rica variedade de atividades que vão desde a exposição de carros históricos da marca, passando por oficinas de pintura onde os pequenos e os adultos podem desenhar e decorar seus próprios Hot Wheels, até um laboratório criativo onde é possível testar a imaginação construindo pistas personalizadas.

Um dos destaques é a área de kart, aberta a crianças e adultos, prometendo entregar a sensação de pilotagem em um ambiente seguro e adaptado, embora seja importante notar que esta atividade possui um custo adicional. Além disso, trampolins, escorregadores e o lançamento do Hot Wheels Unleashed garantem a adrenalina do evento.

O coração da exposição bate no Museu Hot Wheels, onde a história e os modelos icônicos da marca são celebrados, permitindo aos visitantes uma viagem nostálgica através de décadas de inovação e design. A experiência é complementada por uma loja oficial, onde colecionadores e novos fãs podem adquirir seus modelos favoritos, além de uma variedade de food trucks que prometem satisfazer todos os gostos com suas opções culinárias.

Localizada na Av. Pedro Álvares Cabral, S/n – Portão 2, a OCA é acessível por metrô (Linha 5 – Lilás) e diversas linhas de ônibus. A exposição, que é pet friendly e acessível para pessoas com mobilidade reduzida, sugere uma duração de visita de aproximadamente uma hora e meia. Os ingressos já estão à venda.

Hot Wheels City Experience – São Paulo: Informações Práticas

Onde: Oca Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, S/n – Portão 2 – Moema, São Paulo, 04094-050)

Quando: A partir de 21 de março. Duração aproximada de 1h30

Preços a partir de:

* Pré-venda: R$ 85,10 (inteira) e R$ 41,40 (meia; veja mais informações sobre o benefício aqui)

* Flex (acesso a qualquer hora, de quarta a sexta): R$105,80 (inteira) e R$ 52,90 (meia)

* Karting (Grande ou Pequeno): R$ 47,15 (não inclui entrada)