Hospital Veterinário recebe nome de cão morto no Carrefour

A prefeitura de Osasco, município da Grande São Paulo, decidiu batizar o primeiro Hospital Veterinário Municipal com o título Manchinha, mesmo nome da cadela que foi morta por um segurança do Carrefour da unidade do supermercado na região, em 2018.

Foto: Reprodução

Será a primeira clínica para casos de baixa complexidade instalada no Pet Parque, no bairro Jardim Wilson. A inauguração será no próximo sábado, dia 23, mas os atendimentos começarão a ser realizados na segunda-feira, 25.

“Queremos ser um modelo de referência para o Brasil”, afirma o prefeito de Osasco, Rogerio Lins. Outra etapa do hospital, que tratará de casos de alta complexidade, será entregue no fim do primeiro semestre de 2019. As duas unidades serão administradas por uma Organização da Sociedade Civil.

Os moradores de Osasco que têm pets poderão levar os animais para consultas, cirurgias, exames laboratoriais, medicação e internação por atropelamentos, doenças degenerativas, parasitárias e contagiosas, da população de baixa renda e inscrita em programas sociais.