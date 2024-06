Hospital infantil será entregue em 2026 na zona oeste de SP

Obras tiveram aporte de R$ 800 milhões e devem ser entregues em 2026; novo espaço terá 210 leitos e capacidade de atender 100 mil crianças e adolescentes ao ano

Na última terça-feira, 11, o Hospital Infantil Sabará deu o primeiro passo para a construção de uma nova unidade. Em evento, a rede lançou a pedra fundamental da obra que deve durar dois anos, com entrega prevista para 2026. Dessa forma, além dos 160 leitos no prédio localizado no bairro Higienópolis, na região central de São Paulo, a rede terá também 210 leitos e 12 salas cirúrgicas em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista.

Referência nacional no atendimento de crianças e adolescentes na rede privada de saúde, o Sabará busca consolidar o modelo de atuação inspirado nos Children’s Hospitals, hospitais exclusivamente infantis dos Estados Unidos. Em 1974, ele foi responsável pela inauguração da primeira Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal em hospitais privados do Brasil.

Para Felipe Lora, CEO do Sabará, a ampliação reflete a realização do hospital até hoje. “Esse hospital se propõe a fazer parte de um projeto que é mais que leitos a serem preenchidos, é mais que cuidar de crianças, é ser um modelo do ‘pensar a infância’, um exemplo”, acredita.

Além da nova unidade, o projeto de expansão prevê a reforma da torre atual e a ampliação do Instituto PENSI, que atua com pesquisa e ensino em saúde infantil, além de ser responsável pelos atendimentos gratuitos que o hospital oferece.

No total, a obra conta com aportes de cerca de R$ 800 milhões, metade investida pelo Sabará e o restante pela Tellus, gestora de investimentos focada em ativos imobiliários. Segundo o hospital, a criação do empreendimento receberá o investimento de cerca de R$1,1 bilhão até 2028.

Sobre a nova unidade

A nova unidade do Sabará Hospital Infantil será um prédio de 23 pavimentos e com capacidade para atender até 100 mil crianças nos ambulatórios e 130 mil crianças no pronto-socorro ao ano. Isso inclui tanto os pacientes privados quanto aqueles do SUS, vindos da parceria da Fundação José Luiz Egydio Setubal com a Secretaria da Saúde de São Paulo. Somando internações e cirurgias, a previsão é realizar mais de 250 mil procedimentos por ano.

Para o atendimento de crianças e adolescentes, o hospital contará com cerca de 200 médicos e profissionais da saúde especializados em diversas áreas, como:

– Alergologia

– Cardiologia

– Cirurgia Cardiovascular

– Cirurgia Pediátrica

– Cirurgia Plástica

– Dermatologia

– Endocrinologia

– Gastroenterologia

– Genética

– Ginecologia

– Hebiatria

– Hematologia

– Hepatologia

– Infectologia

– Nefrologia

– Neurocirurgia

– Neurologia

– Otorrinolaringologia

– Reabilitação Intestinal

– Reumatologia

– Urologia