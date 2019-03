Honda inaugura nova fábrica de automóveis em Itirapina

A Honda Automóveis do Brasil Ltda. realizou nesta quarta-feira (27) a cerimônia oficial que marcou a inauguração de sua nova fábrica de automóveis no País, localizada na cidade de Itirapina, interior do Estado de São Paulo.

O evento, que ocorreu nas instalações da nova unidade, contou com a presença de João Doria, Governador do Estado de São Paulo; José Maria Candido, Prefeito do Município de Itirapina; Issao Mizoguchi, presidente da Honda South America, além de outras autoridades municipais, estaduais e federais; representantes de entidades governamentais, associações de classe, concessionárias do grupo Honda e profissionais da imprensa.

Foto: Divulgação / Honda

Localizada a aproximadamente 200 km da capital e 100 km da planta de automóveis de Sumaré, a fábrica iniciou suas operações no dia 27 de fevereiro, com o faturamento do primeiro Fit produzido no local.

“É um grande orgulho inaugurar a segunda fábrica de automóveis da Honda no Brasil. Essa nova unidade, mais eficiente e produtiva, é fruto do investimento para fortalecer nossa estrutura de produção e demonstra o compromisso de longo prazo da marca com o país, orientado para a criação de um valor sustentável aos clientes, parceiros de negócio e toda a sociedade. Contar com o prestígio e a confiança dos consumidores brasileiros é o que nos motiva a seguirmos investindo para contribuir com o desenvolvimento social e econômico da nação”, afirma Issao Mizoguchi, presidente da Honda South America.

Fluxos mais seguros, processos otimizados, tecnologias mais avançadas e ganhos em sustentabilidade, tais quais vistos nas mais modernas fábricas de automóveis Honda no mundo, são realidade na fábrica de Itirapina e fortalecem a operação. A linha de montagem foi projetada para atender a produção de modelos diversificados e permitir modificações tecnológicas futuras.

A Honda aproveitou a ocasião para também anunciar a expansão das operações da Honda Energy, subsidiária da Honda Automóveis do Brasil dedicada à geração de energia eólica. Com a construção de uma torre adicional, a Honda Energy passará a contar com dez aerogeradores e suprirá a demanda energética da nova fábrica.

Nova estrutura de produção de automóveis no Brasil

A Honda anunciou em abril de 2018, o plano de reestruturação de seu sistema produtivo de automóveis no País, com o objetivo de fortalecer e maximizar a competitividade de seu negócio. Nessa nova estrutura, a produção de automóveis será transferida por completo da fábrica de Sumaré (SP) para a nova planta.

Com investimento total de aproximadamente R$ 1 bilhão, incluindo a aquisição do terreno de 5,8 milhões m², compra de equipamentos e construção do prédio administrativo, a fábrica de Itirapina tem capacidade nominal de 120 mil unidades ao ano, em dois turnos, devendo empregar cerca de 2 mil funcionários.

O primeiro modelo a sair da linha de montagem foi o Fit, cuja produção diária alcança 90 unidades. Gradualmente, os demais automóveis fabricados no país também passarão a ser produzidos na unidade. A conclusão dessa transferência está prevista para 2021.

Em Sumaré, permanecem atividades que receberam investimentos recentes: produção do conjunto motor, incluindo Fundição e Usinagem; Injeção Plástica; Ferramentaria; Engenharia da Qualidade; Planejamento Industrial e Logística. A unidade também mantém a sede administrativa da Honda South America, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Automóveis, a Divisão de Peças e o Centro de Treinamento Técnico para concessionárias.

Com a atuação integrada das unidades de Sumaré e Itirapina, a Honda Automóveis mantém no Brasil um ciclo produtivo completo, desde a ferramentaria, passando pela estamparia, solda, injeção e pintura de componentes plásticos, pintura da carroceria, produção de motores, incluindo Fundição e Usinagem, linha de montagem e inspeção final.

As informações são da assessoria de comunicação da Honda.