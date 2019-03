Homicídios caem no Estado, mas sobem 21,4% na Grande SP

A taxa de homicídio doloso em fevereiro deste ano caiu 10,5% no Estado de São Paulo na comparação com 2018, mas aumentou 21,4% na Grande São Paulo – sem incluir a capital, considerando boletins de ocorrência registrados em delegacias de 38 municípios. No segundo mês da gestão do governador João Doria (PSDB), foram registrados 51 homicídios dolosos na região da Grande São Paulo, ante 42 no mesmo período do ano passado.

As estatísticas criminais divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública nesta quarta-feira, 27, mostram que considerando o Estado inteiro o total de boletins de ocorrência de homicídio doloso passou de 237 para 212 – queda de 10,5%. Foto: Pixabay

Na Grande São Paulo, as ocorrências por apreensão de entorpecentes também caíram: foram 34 casos em fevereiro deste ano, número inferior às 57 apreensões de drogas do mesmo período de 2018.

A alta de homicídios na Grande São Paulo foi puxada por municípios como Guarulhos, Osasco e São Caetano do Sul. Em fevereiro de 2018, Guarulhos registrou um homicídio doloso – este ano, subiu para cinco. No mesmo período, Osasco dobrou o número de homicídios, passando de dois para quatro. Em São Caetano do Sul, ocorreram dois homicídios dolosos em fevereiro deste ano – nenhum havia sido registrado no segundo mês de 2018.

Apreensão de armas

Os números revelam ainda que o número de armas apreendidas pela polícia em fevereiro deste ano foi o menor de toda a série histórica – em 2001, quando as estatísticas começaram a ser publicadas. Em todo o Estado, houve apreensão de 942 armas em fevereiro, ante 1.191 no mesmo período do ano passado. O valor mais baixo havia sido em dezembro, com 963 armas recolhidas por policiais.

Somente na Grande São Paulo, houve queda de 31,4% no número de armas apreendidas: foram 107 neste segundo mês da gestão Doria. No mesmo período de 2018, foram registradas 156 apreensões.

Outros índices

A SSP ainda não divulgou os índices de violência contra as mulheres. No Estado, os roubos em geral diminuíram 12,9%. Foram registrados 22.244 boletins de ocorrência desta natureza em fevereiro do ano passado e 19.383 no segundo mês deste ano. Os casos de roubos de veículos apresentaram queda de 21% de 4.508 para 3.562 – ou seja, 946 a menos. Já os roubos de carga recuaram 21,2% em fevereiro deste ano na relação com o mesmo período de 2018.

Os estupros reduziram 5,3%, passando de 999 para 946. O total de latrocínios reduziu 45,5% em fevereiro, passando de 22 para 12 casos. Os furtos em geral apresentaram queda de 8,3% – saindo de 46.716 em fevereiro do ano passado para 42.843 – ou seja, menos 3.873 casos.