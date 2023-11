Homens roubam corrimãos de mirante recém-inaugurado na Praça Roosevelt, no centro de SP

Dois homens foram flagrados na manhã desta terça-feira, 7, roubando corrimãos do mirante da Praça Roosevelt, no centro de São Paulo. Em vídeos gravados por moradores e câmeras de segurança da região, é possível ver os suspeitos sem camisa carregando as barras de ferro em um carrinho de supermercado.

Veja aqui

Como mostrou o Estadão, o mirante, que recebeu o nome de Belvedere Roosevelt, foi inaugurado pela Prefeitura de São Paulo há menos de dois meses, em setembro deste ano, ao custo de cerca de R$ 4 milhões. O novo espaço de lazer e convivência tem vista para a Avenida Radial Leste-Oeste e as escadarias da praça de mesmo nome.

Segundo moradores dos arredores da Praça Roosevelt, o roubo dos corrimãos ocorre uma semana após o posto da Guarda Civil Municipal (GCM), que fica localizado na praça, fechar as portas para reforma. Eles disseram ter acionado a Polícia Militar, que teria relatado que faria uma ronda em busca dos homens que aparecem no vídeo. O registro dos vídeos foi feito por volta das 11h desta terça.

Preocupados com a segurança na região, moradores chegaram a criar a campanha “S.O.S Escadão”, cobrando medidas principalmente no encontro da Rua Caio Prado com a Avenida Nove de Julho, a uma quadra dali. Uma das queixas é que as obras recentes, que deixaram o local mais iluminado e aumentaram a circulação de pessoas, não teriam sido suficientes para evitar a ocorrência de roubos.

Em um grupo de WhatsApp da região, moradores ficaram revoltados e passaram a relatar outros casos semelhantes. Disseram que com frequência são furtadas as cúpulas das luminárias na Rua Martinho Prado. “Esse furto gera outro problema, que é a falta de iluminação e aumento dos roubos aos pedestres e aos carros no semáforo com a Avanhandava”, disse André Luis.

Outra moradora disse que já fez três chamados para reposição das luminárias. “Instalam, furtam, abro chamado, instalam, furtam, abro chamado. Vou abrir o quarto chamado daqui a pouco”, disse Taís Guedes, subsíndica de um edifício na região e que enviou imagens de um poste sem a cúpula e de outro preso por arame para tentar evitar a ação dos vândalos.

Procuradas para comentar o roubo dos corrimãos, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) e a Prefeitura de São Paulo não retornaram até a conclusão desta reportagem.