Cotidiano Homem suspeito de manter a família em cárcere privado por 17 anos é preso no Rio

A Polícia Militar prendeu na quinta-feira, 28, um homem suspeito de manter a família em cárcere privado há 17 anos. Ao chegar ao local, os PMs encontraram uma mulher e dois jovens, que estavam amarrados, sujos e subnutridos. O caso aconteceu em Guaratiba, na zona oeste do Rio.

De acordo com a polícia, PMs do 27º batalhão foram à casa, que fica na rua Leonel Rocha, após receberem uma denúncia anônima. Os jovens seriam filhos da mulher e do suspeito.

Além de prender o homem, que não teve o nome divulgado, os PMs acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para prestar socorro às vítimas. O caso foi encaminhado à 43ª DP.