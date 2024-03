Homem que assediou nutricionista em elevador é alvo de denúncias de mais mulheres em Fortaleza

O assessor de investimentos Israel Leal Bandeira Neto, acusado de assediar uma nutricionista em um elevador no início do mês em Fortaleza, agora é alvo de novas denúncias de assédio. Mãe e filha, de 41 anos e 23 anos, respectivamente, registraram junto à Polícia Civil do Ceará boletins de ocorrência que resultaram na abertura de um novo inquérito para investigar o empresário.

Os novos casos teriam acontecido em dezembro de 2022, no bairro Joaquim Távora, também na capital cearense. O homem teria tocado o corpo das vítimas enquanto estavam em um elevador, após uma festa de aniversário.

A denúncia, dois anos depois do ocorrido, foi encorajada a partir do relato da nutricionista Larissa Duarte, que denunciou e divulgou imagens que flagraram o momento em que Bandeira Neto toca as nádegas dela. As investigações desta ocorrência foram concluídas e encaminhadas para a Justiça.

Na ocasião, a defesa de Bandeira Neto afirmou em nota que o acusado havia imaginado “tratar-se de outra mulher com quem tinha intimidade”. Nas redes sociais, o homem alega ainda ter problemas psiquiátricos.

A Polícia Civil afirmou estar investigando as novas denúncias e colhendo depoimentos para apurar as circunstâncias do fato. A defesa do empresário alega ainda não ter tido acesso aos depoimentos e autos das novas denúncias. “Mesmo assim, ele nega veementemente qualquer contato com essas supostas vítimas”, relata o advogado Bruno Queiroz Oliveira.

Procuradas pelo Estadão, as mulheres disseram estar se resguardando e preferiram não se manifestar sobre o caso.