Homem morre em tentativa de assalto no Méier

Um homem morreu após ser baleado em uma tentativa de assalto no Méier, na zona norte do Rio. O crime ocorreu em um edifício da Rua Paulo Silva Araújo, na madrugada deste domingo.

Augusto Cezar Silva Andrade tentou escapar dos assaltantes quando chegava ao prédio onde morava, mas os criminosos teriam entrado na garagem do edifício da vítima fazendo diversos disparos contra ele.

Segundo informações da Polícia Militar, Andrade foi ferido por três tiros. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no mesmo bairro, mas não resistiu aos ferimentos. Os criminosos fugiram. A ocorrência foi encaminhada à 26ª Delegacia de Polícia.

A violência também assustou moradores da comunidade Pavão-Pavãozinho, na zona Sul do Rio, na madrugada deste domingo. De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) realizaram uma operação na favela, com apoio da Unidade de Polícia Pacificadora instalada no local. No início da operação, durante a incursão das equipes policiais, criminosos fizeram vários disparos de arma de fogo. Segundo a polícia, não houve confronto e a ação terminou sem registro de ocorrência.