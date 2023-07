Homem morre atingido por elevador em shopping do interior de São Paulo

Homem de 49 anos, estava realizando manutenção no elevador do Shopping Valinhos quando o equipamento caiu em cima dele

Um homem de 42 anos morreu nesta terça-feira, 18, após ser atingido por um elevador em shopping de Valinhos, no interior de São Paulo. Marcos André de Jesus Ildefonso, de 49 anos, estava realizando manutenção no elevador quando o equipamento caiu em cima dele. De acordo com o Shopping Valinhos, ele era funcionário de uma empresa terceirizada.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informa que o acidente aconteceu por volta das 11 horas da terça. A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados imediatamente. Ao chegarem no local, os policiais encontraram a vítima caída no chão, já sem vida.

“Foram solicitados exames junto ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado como morte suspeita – acidental no 1° DP de Valinhos”, diz a SSP.

Em nota enviada ao Estadão, o Shopping Valinhos disse que “lamenta, expressa condolências e se solidariza com familiares e amigos” da vítima.

“A equipe do Shopping agiu de maneira rápida e imediata ao constatar o acidente, acionando o Corpo de Bombeiros e a Assistência Médica para a realização do regaste e socorro, promoveu o isolamento da área e está colaborando com as autoridades policiais na investigação do ocorrido”, diz a nota.

“O Shopping esclarece que as manutenções são necessárias e realizadas regularmente em conformidade com as normas de segurança e regulamentações vigentes”, finaliza.