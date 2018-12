Homem morre após ser esfaqueado na Avenida Paulista

Um homem morreu após ser esfaqueado na Avenida Paulista, na zona central da capital, na noite desta sexta-feira, 21. De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 22h no cruzamento com a Av. Brigadeiro Luís Antônio.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Plínio Henrique de Almeida Lima, de 30 anos, voltava do Parque Ibirapuera com outras três pessoas quando dois homens começaram a ofender o grupo. Ao chegar na Avenida Paulista, um dos amigos da vítima se irritou e discutiu com o autor do crime, que atingiu Lima com uma facada no tórax.

O suspeito e o outro homem que o acompanhava fugiram em direção à estação Brigadeiro do metrô. Plínio Lima foi socorrido para o Hospital das Clínicas, que fica próximo ao local do crime, mas morreu no local. A ocorrência foi registrada como homicídio qualificado por motivo fútil no 78º Distrito Policial. A Polícia Civil iniciou as investigações para localizar o autor do assassinato.