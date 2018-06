Homem mata funcionária do hospital das Clínicas a facadas

Foto: Du Amorim / A2Img / Governo de São Paulo

Uma funcionária do Hospital das Clínicas foi atacada e morta no início da tarde desta quarta-feira (13), em São Paulo. O autor do crime seria o seu marido, segundo a polícia.

Ele chegou ao local e a golpeou com facadas consecutivas vezes. A vítima morreu no local e o homem foi preso em flagrante por policiais.

De acordo com a PM, o crime aconteceu às 12h45 em uma das unidades do hospital, localizada na zona oeste de São Paulo. O criminoso foi levado ao 14º Distrito Policial (Pinheiros), onde o caso está sendo registrado.