Homem entra em shopping e mata ex-companheira a tiros no Ceará

Um homem armado entrou em shopping no município de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, e assassinou a ex-companheira, na manhã desta terça-feira, 15. Segundo a polícia, Alighiery Oliveira de Oliveira, de 25 anos, chegou na loja em que Lidyanne Gomes da Silva, de 22 anos, trabalhava e efetuou três disparos contra a vítima, que morreu no local. Em seguida, Oliveira se matou.

O caso aconteceu no North Shopping Maracanaú, por volta das 10 horas, logo após o início do expediente. A polícia informou que Alighiery e Lidyanne mantinham um relacionamento amoroso.

No momento da execução, diversas pessoas passavam pelo local e se assustaram com a situação, uma vez que o Estado do Ceará vem passando por uma onda de ataques criminosos contra equipamentos públicos e privados.

“O estabelecimento transmite sua solidariedade aos familiares dos envolvidos e reforça que seguirá prestando todo o suporte necessário aos entes das vítimas”, informou, em nota, o shopping. Ainda de acordo com a assessoria, o shopping deve funcionar normalmente durante o restante do dia.

Segundo a polícia, Alighiery era funcionário terceirizado do 24º Distrito Policial, no município de Pacatuba, e teria roubado a arma para praticar o crime. A polícia disse ainda que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionados para investigar o caso.