Rapaz é preso suspeito de atacar mulheres em parque de São Paulo

Um rapaz de 18 anos foi preso por suspeita de assediar e cometer ataques a mulheres no entorno do parque Cidade Toronto, no bairro City América, na região de Pirituba, zona norte de São Paulo nesta terça-feira, 27.

Segundo a Polícia Civil, diversas vítimas fizeram denúncias. Elas relatam que praticavam caminhada ou corrida no parque quando começaram a ser seguidas pelo rapaz. Quando ele as alcançava, dava tapas, chineladas, beijos e apertões em seus glúteos.

Parque Cidade de Toronto, em São Paulo – Foto: Arquivo SVMA / Prefeitura de São Paulo

O homem foi identificado por meio de câmeras de segurança e preso em mandado de prisão temporária por meio da 9ª Delegacia de Defesa da Mulher. Em vídeo divulgado pela polícia, é possível vê-lo seguindo por longos períodos as vítimas, até mesmo fora do parque.

As vítimas divulgaram ainda fotos de marcas de mãos e chineladas em seus corpos após os ataques. No vídeo, a polícia chama o suspeito de “maníaco do Parque Toronto”, em alusão ao motoboy Francisco de Assis Pereira, que ficou conhecido nos anos 1990 como maníaco do parque por estuprar e matar mulheres no Parque Estadual Fontes do Ipiranga, que fica entre São Paulo e Diadema, na zona sul da capital.