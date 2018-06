Homem é preso por abusar sexualmente de mulher no metrô

Um homem de 32 anos foi preso após abusar de uma mulher de 29 anos em um trem do Metrô, na estação Pedro II, da Linha 3-vermelha, na manhã desta segunda-feira, 11.

Foto: Jair Pires / Divulgação

Segundo a Polícia Militar, a vítima afirmou que o homem havia mostrado seu órgão genital, tentando encostar nela, dentro do vagão e, após reagir, ele fugiu correndo do local.

A Polícia Civil informou que o homem foi preso em flagrante no viaduto 25 de Março, na região do Brás e encaminhado para audiência de custódia. Ele foi acusado de violação sexual mediante fraude contra uma mulher. Segundo a Polícia, as câmeras de monitoramento do vagão serão analisadas para ajudar na elucidação dos fatos.

Em nota, o Metrô disse que condena a prática de crimes dentro ou fora do transporte público e que para coibir este tipo de crime, a companhia possui uma rede de auxílio com mais de 3 mil agentes de segurança e de estação, treinados e preparados para atender e acolher as vítimas dentro do sistema metroviário, que é monitorado por câmeras de vigilância instaladas nas estações e trens, para ajudar na identificação dos infratores.