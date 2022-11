Cotidiano Homem é preso pela PRF na Fernão Dias com 50 quilos de crack em caixão funerário

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na noite desta terça-feira, 8, por volta das 23h30, quando trafegava pela rodovia Fernão Dias, na cidade de Vargem (interior de São Paulo, a 12 km da divisa com Minas) , transportando 50 quilos de crack dentro de um caixão funerário.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele foi parado por agentes quando passava próximo ao km 07 da rodovia. Como o homem disse que estava carregando um caixão, os policiais pediram que ele apresentasse ‘os documentos do falecido’.

O rapaz disse que não estava de posse dos papéis e acabou confessando que no caixão, na verdade, não havia morto. Os policiais desconfiaram do peso do caixão. “Estava muito pesado para uma urna vazia”, anotou um agente.

Quando abriram a urna, encontraram 50 tabletes de crack, somando cerca de 50 quilos.

O destino do caixão carregado de droga era Belo Horizonte. O motorista não revelou a quem pretendia entregar os pacotes de crack, segundo a PRF.

O motorista confessou que recebeu R$ 10 mil para levar a droga de São Paulo a Belo Horizonte.

Ele foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e preso em flagrante. O acusado foi levado à Polícia Civil de Bragança Paulista, interior de São Paulo, a 18 quilômetros de Vargem, que deverá investigar o caso.