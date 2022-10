Homem é preso em flagrante após atropelar e matar cachorro de propósito em SP

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira, 30, em Cidade Tiradentes, bairro da zona leste de São Paulo, horas após atropelar de propósito um cachorro em uma rua do Jardim Bonifácio, na mesma região da capital. O vídeo do atropelamento viralizou nas redes sociais. Nele, é possível ver um Fiat Argo manobrando em direção ao cão para atingi-lo, dando ré após atropelar o cão que estava deitado na via e passando uma segunda vez sobre ele. Nas duas vezes era possível desviar do cachorro.

Na sequência, o motorista abre a porta do carro, sai e discute com uma moradora antes de ir embora sem prestar qualquer tipo de assistência. O caso ocorreu por volta das 11h de sexta-feira. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Civil foi acionada e o homem preso pela ação do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), do Departamento de Operações Especiais (DOPE).

O motorista preso responderá por praticar ato e abuso de animais. Socorrido a um hospital veterinário, o cachorro não resistiu.